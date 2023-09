Brasileiro revela inspiração em desenho 'Naruto' para se tornar campeão do UFC

Na última terça-feira (26), no oitavo episódio da sétima temporada do 'Contender Series', Vinicius de Oliveira deu show, nocauteou Victor Madrigal no primeiro round e garantiu seu contrato com o UFC. Mas antes mesmo da performance avassaladora, 'Lok Dog', como é conhecido, tinha despertado a curiosidade dos fãs com sua entrada no cage. Com os braços estendidos para trás, o brasileiro correu por toda a extensão do octógono. O movimento específico é característico do desenho 'Naruto', do qual o peso-galo (61 kg) é fã e se inspira para, um dia, conquistar o cinturão da maior liga de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight após seu combate, Vinicius comparou sua trajetória de vida pessoal com a história do personagem principal do anime, Naruto. Na obra japonesa, o ninja supera adversidades até conseguir chegar em seu objetivo maior: se tornar 'Hokage' (líder de sua Vila). Para Lok Dog, que também batalhou para romper obstáculos no âmbito pessoal, tal meta será alcançada quando o brasileiro se sagrar campeão do Ultimate

"Sou muito fã do desenho Naruto. Um desenho onde o personagem principal, que é o Naruto, a história de vida dele é bem parecida com a minha. Teve uma sofrência no passado, trabalhou duro para ser o 'Hokage'. O meu Hokage é ser campeão do UFC. Vou chegar lá, tenho certeza absoluta disso. Assisto muito esse desenho e ele me inspira, porque é uma história parecida com a minha. Não é nada diferente do que já tenho vivido. Costumo fazer isso (corrida na entrada do octógono), me sinto bem. Aquilo ali me traz forças, sempre usei de forma positiva para mim. Não é a primeira luta que faço, e não vai ser a última (risos)", revelou o atleta gaúcho.