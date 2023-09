Amigo de Conor McGregor indica possível desistência de luta contra Logan Paul

Substituto definido

Além da 'cláusula de desistência', Logan Paul e os promotores do evento - que será liderado pelo confronto entre KSI e Tommy Fury - se resguardaram escalando um substituto para o caso de Dillon Danis deixar o card. O escolhido foi o ex-lutador do UFC Mike Perry, que atualmente vinha competindo no boxe sem luvas do Bare Knuckle FC.

I'm over this shit. Peace.

- Dillon Danis (@dillondanis) September 26, 2023