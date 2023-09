Vinicius "LokDog" rouba a cena no Contender Series e garante contrato com o UFC

Primeiro atleta a se apresentar no oitavo episódio da sétima temporada do Contender Series, nesta terça-feira (26), em Las Vegas (EUA), Vinícius "LokDog" deu show. Agressivo e experiente, o atleta de 27 anos não deu chances ao mexicano Victor Madrigal e anotou um violento nocaute no assalto inicial.



O triunfo rendeu elogios de Dana White, presidente do UFC, que ao final do programa não demorou em sinalizar a contratação do atleta. Aos 27 anos, a peso-galo (61 kg) acumula um cartel profissional no MMA de 19 vitórias, sendo 15 por nocaute e duas por finalização, e apenas três derrotas.

A luta

Com precisas combinações de socos, Vinicíus mostrou calma para andar para trás e escolher os melhores momentos para explodir e atacar. Em três destes momentos, o brasileiro balançou o mexicano, que demonstrou resistência para seguir no combate de forma agressiva. O empenho, no entanto, não foi o bastante.



Na marca de três minutos de ação, LokDog encaixou um potente cruzado de esquerda e levou Madrigal ao solo desacordado. O brasileiro, ciente do estado do rival, parou de atacar e levantou os braços em sinal de comemoração. Excelente cartão de visita!