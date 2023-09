Tabatha Ricci encara Lupita Godinez no UFC 295, em novembro

Invicta desde que voltou ao peso-palha (52 kg), Tabatha Ricci já tem novo desafio marcado no principal evento de MMA do mundo. A brasileira, conhecida como 'Baby Shark', enfrentará a mexicana Lupita Godinez no próximo dia 11 de novembro, no card do UFC 295, em Nova York (EUA). A 'ESPN Deportes' foi a primeira a publicar a notícia.

A paulista estreou no UFC em junho de 2021, com uma derrota para Manon Fiorot, em luta válida pelo peso-mosca (57 kg). De volta à sua categoria de origem, Tabatha engatou uma sequência de quatro vitórias e chegou ao 11º lugar no ranking peso-palha do Ultimate.

Por sua vez, Lupita Godinez vem de três triunfos consecutivos na organização. Recentemente, a mexicana - ex-campeã do evento 'LFA' - entrou no top 15 da divisão dos palhas, onde ocupa a 14ª colocação.