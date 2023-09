Strickland impõe condição para próximo rival no UFC: "Alguém que dê dinheiro"

No início do mês, no UFC 293, Sean Strickland chocou o mundo ao derrotar Israel Adesanya e se tornar campeão dos pesos-médios (84 kg) do Ultimate. Agora, sob posse do cinturão da categoria, o falastrão americano demonstra certa indiferença sobre quem será o primeiro desafiante do seu reinado, mas também não deixa de impor uma condição para o eventual adversário.

Em seu canal do Youtube, através do podcast 'The Man Dance', 'Tarzan', como é conhecido, admitiu que sua prioridade é o retorno financeiro. Desta forma, o campeão - que tradicionalmente no UFC embolsa parte das vendas de PPV - está de olho em um rival popular, que possa promover e comercializar o hipotético confronto ao máximo.

"A minha parada é, cara, sobre a próxima luta, todo mundo pergunta: 'Contra quem você quer lutar?' Não me importo, irmão. Só quero fazer dinheiro, p***. Eu recebo (parte) dessas compras de pay-per-view. Me dê alguém que vá render dinheiro nessa m***. Não quero lutar com ninguém chato. Quero lutar com alguém que, sabe... Me dê alguém que esteja ganhando dinheiro", declarou Strickland.