Rafael Fiziev confirma lesão ligamentar no joelho sofrida no UFC Vegas 79

Além de decretar sua derrota para Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Vegas 79, no sábado (23), a lesão sofrida por Rafael Fiziev deve deixá-lo ausente dos octógonos por alguns meses. Através da sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o peso-leve (70 kg) revelou que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

No vídeo publicado, Rafael Fiziev lamentou a contusão, principalmente por ter sido impedido de mostrar dentro do octógono o trabalho feito por ele no camp de treinamento. O lutador não divulgou o período estimado para sua volta às competições, mas normalmente a recuperação de uma lesão de LCA em atletas profissionais costuma levar até oito meses.

"Eu vou voltar. Só estou triste porque tive um ótimo camp e estava pronto para mostrar minhas melhores habilidades. E eu estou triste porque aconteceu no segundo round. (...) Nós temos planos, mas Deus tem planos diferentes. O plano d'Ele é sempre o melhor", declarou Fiziev.