Novo rumo! Ex-UFC é dispensado da WWE após cinco anos

"Só queria informar a todos que não estou mais na WWE. Obrigado pelas lembranças e oportunidades e também obrigado a todos os fãs pelo apoio e amor que vocês me dão toda vez que vou para o ringue. Vejo todos vocês em breve", escreveu o lutador em sua conta oficial na plataforma 'X'.

Quem é Riddle?

Antes de competir no pro-wrestling, Matt Riddle, de 37 anos, atuava no MMA e até teve bons momentos no UFC. Em 2008, o americano integrou o elenco da sétima edição do reality show 'The Ultimate Fighter' e disputou 12 lutas pela organização. Nela, o atleta construiu um registro composto por sete vitórias, três derrotas e dois 'no contest' (sem resultado). Em 2014, o lutador realizou seu último combate no esporte, pelo Titan FC, e levou a melhor. Quatro anos depois, Matthew passou a integrar o plantel da WWE, porém sua trajetória na liga chegou ao fim em 2023.

Just wanted to inform everyone that I'm no longer with WWE. Thank you for the memories and opportunities also thank you to all the fans for the support and love you give me every time I go out to the ring. See you all soon ? pic.twitter.com/fpuQkIJAFx

- matthew riddle (@SuperKingofBros) September 22, 2023