Mateusz Gamrot ultrapassa Rafael Fiziev e se aproxima do top 5 peso-leve do UFC

A vitória sobre Rafael Fiziev na luta principal do UFC Vegas 79, no sábado (23), rendeu a Mateusz Gamrot uma subida de posição no ranking peso-leve (70 kg) da organização. Na atualização divulgada pelo Ultimate nesta terça-feira, o polonês aparece agora na 6ª colocação da lista da divisão até 70 kg da liga.

Com isso, Gamrot deixa para trás exatamente Rafael Fiziev, que ocupava o posto antes do duelo de sábado. 'Ataman', como é conhecido o lutador nascido no Cazaquistão, passa a figurar no sétimo lugar na classificação dos 15 melhores pesos-leves do Ultimate.