Justiça retira a acusação contra Nate Diaz por briga de rua nos EUA

Ex-lutador do UFC, Nate Diaz se livrou da possibilidade de ter problemas mais graves com a Justiça norte-americana em função de uma briga de rua da qual participou em Nova Orleans (EUA), em abril deste ano. Nesta segunda-feira (25), a procuradoria local (Orleans Parish District Attorney) decidiu retirar oficialmente as acusações contra o 'bad boy', de acordo com documentos judiciais online, confirmados pelo site 'MMA Junkie'.

No dia 21 de abril, Diaz participou de uma briga generalizada e, nos vídeos sobre a confusão, apareceu discutindo com um homem, que seria supostamente o 'sósia' do youtuber Logan Paul, identificado como Rodney Petersen e famoso no aplicativo 'TikTok'. O lutador, pelas imagens, finaliza o indivíduo com um estrangulamento, deixando o mesmo inconsciente no solo.

A confusão, que teria resultado também em uma lesão na cabeça de Rodney Petersen, causada pela queda já desacordado após o estrangulamento, levou o ex-lutador do UFC à prisão, de onde foi liberado após pagamento de fiança. Além disso, o veterano corria o risco de - caso fosse indiciado, julgado e condenado - cumprir pena de até oito anos na cadeia e/ou pagamento de uma multa de 2 mil dólares (cerca de R$ 10 mil), penas possíveis para crimes de lesão corporal de segundo grau.