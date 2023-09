Ex-campeão do UFC critica comemoração de Gamrot após vitória sobre lesionado Fiziev

No último sábado (23), Mateusz Gamrot conquistou uma importante vitória na luta principal do UFC Vegas 79, após Rafael Fiziev, seu adversário no show, se lesionar e ficar impedido de prosseguir no combate. A postura do polonês após o triunfo, no entanto, foi alvo de críticas por algumas figuras de destaque da comunidade do MMA, como o ex-campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate Jamahal Hill.

Em seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Hill condenou a forma como Gamrot se portou após a vitória sobre Fiziev ser sacramentada, no segundo round do duelo entre os pesos-leves (70 kg). De forma curta e direta, 'Sweet Dreams' classificou a cena do polonês celebrando de forma eufórica seu triunfo sobre um rival lesionado como "patética".

"Vibrando e dançando com uma vitória por lesão é patético para c***", criticou Jamahal Hill (veja abaixo ou clique aqui).