Chimaev revela boa relação com Strickland, mas faz alerta: "Vou atrás de você também"

Depois de aparentemente migrar em definitivo para os pesos-médios (84 kg), Khamzat Chimaev parece obstinado a conquistar o cinturão da categoria. Mas, diferentemente da rixa que tinha com o ex-campeão Israel Adesanya, o 'Lobo', ao que tudo indica, detém uma boa relação com o atual detentor do título mundial até 84 kg da liga, Sean Strickland. Nada, porém, que diminua a fome do russo em perseguir seu objetivo final.

Em seu canal do Youtube, Khamzat opinou que a conquista do falastrão americano foi merecida pois, ao menos em sua versão, Strickland trabalha duro nos bastidores. O Lobo revelou, inclusive, que já realizou treinos com o 'Tarzan' no passado. Apesar da relação amistosa, Chimaev já colocou Strickland no alto de sua lista de prioridades no curto prazo.

"Ele trabalha duro, merece isso. O cara está sempre na academia. Agora ele está com o cinturão. Tem uma boa equipe, bom treinador. Já estive lá, treinando com esse cara. Eles merecem esse cinturão. Ele esteve ativo, luta com qualquer um. Agora é minha hora. Amassar esse cara (Borrachinha), depois não importa se será o Izzy ou Strickland, ou outra pessoa, vamos atrás deles. Strickland! Vou atrás dele. Se você permanecer aí, cara (como campeão), vou atrás de você também", declarou Khamzat.