Chael Sonnen aposta em derrota de Pimblett para Ferguson: "Vai levar uma surra"

Na última semana, o Ultimate oficializou um duelo de gerações entre Tony Ferguson e Paddy Pimblett. Assim que confirmado, o confronto chamou a atenção dos fãs de MMA, ao ponto de já despontar nas principais casas de apostas. Na visão da comunidade do MMA, ao menos dos torcedores que praticam a tradicional 'fezinha', o veterano 'El Cucuy' desponta como franco azarão no embate contra a jovem sensação inglesa. No entanto, Chael Sonnen parece discordar de tais projeções.

Através de seu canal no 'Youtube', o veterano discordou das 'odds' (probabilidades) para o combate e exaltou o histórico recente de enfrentamento de Ferguson, que chegou a ser ex-campeão interino entre os pesos-leves (70 kg). Na opinião de Sonnen, mesmo vindo de seis derrotas seguidas, o americano tem tudo para 'dar uma surra' em 'The Baddy', que não compete desde dezembro de 2022.

"Paddy 'The Baddy' vai levar uma surra do Tony Ferguson. Tony Ferguson é uma noite complicada para qualquer um e Tony só lutou com os verdadeiros matadores. Os caras que levaram a melhor sobre Tony são os melhores dos melhores. Até recentemente, Tony estava no top 10 do ranking, onde esteve a carreira inteira. Tony foi quem deu uma oportunidade ao Justin Gaethje, foi quem 'criou' o Charles Oliveira. Dá para notar quando o tempo de um cara passou, mas estão comparando isso com o tempo de um cara que nunca sequer chegou. Paddy The Baddy nunca chegou. Tony acabou de deixar o top 10, Paddy nunca esteve lá. Um cara em má fase estando ativo é uma situação bem melhor do que um cara parado. Essa não é uma aposta difícil", opinou Chael.