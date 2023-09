Avalanche e medo de altura: Saiba como Cesalina Gracie usou o jiu-jitsu para escalar o Everest

Em maio de 2023, um membro da família Gracie alcançou o topo do mundo. Mas diferentemente das manchetes que nos habituamos a lidar com o decorrer dos anos, essa notícia não está no sentido figurado e sequer tem correlação com os esportes de combate. Neta do Carlos Gracie, Cesalina foi além e levou a expressão ao pé da letra. Na maior aventura de sua vida, a brasileira escalou o Monte Everest - a montanha de maior altitude do planeta Terra. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Cesalina destacou como a filosofia e os ensinamentos tirados do jiu-jitsu foram cruciais para superar o desafio.

Diferentemente de boa parte dos montanhistas, quando aceitou a missão de escalar o Everest, Cesalina sequer tinha experiência no ramo das escaladas. A brasileira admitiu, inclusive, que sua primeira montanha 'conquistada' foi justamente a de maior altitude possível, a 8.848 metros acima do nível do mar, na Cordilheira dos Himalaias.

"Quando esse convite surgiu, em janeiro, eu tinha sete semanas para me preparar. A minha falta de experiência fez com que eu fizesse um esforço muito maior na preparação. Entrei em contato com montanhistas que já tinham escalado o Everest, fiz tudo que estava ao meu alcance para transformar esse sonho em realidade e aconteceu. Fui direto para o Everest, o Everest foi a minha primeira montanha. A primeira neve que eu pisei (na vida), foi a neve do Everest, indo para o campo um. Foi uma experiência única. Não conheci ninguém que escalou o Everest logo de primeira. Algumas pessoas me apoiaram, outras tentaram me desencorajar e alertar", relembrou.