UFC 296: Paddy Pimblett surge como favorito em duelo contra Tony Ferguson

Se em 2019 alguém dissesse que Tony Ferguson seria azarão contra um adversário que sequer figura no top 15 dos pesos-leves (70 kg), provavelmente a pessoa não seria levada a sério. Mas quatro anos depois, é exatamente este cenário que enfrenta o veterano. Ex-campeão interino do UFC, 'El Cucuy' desponta como zebra diante de Paddy Pimblett, sensação inglesa da companhia.

De acordo com o site especializado 'Sportsbooks', Ferguson surge com uma 'odd' (probabilidade) de + 240. Sendo assim, o fã que apostar R$ 100 no triunfo de Tony, terá um retorno de R$ 240 caso o cenário se concretize. Pimblett, por sua vez, desponta com - 280 de 'odd'. Ou seja, para lucrar R$ 100 com uma vitória simples de 'The Baddy', o torcedor teria que colocar em risco uma quantia de R$ 280.