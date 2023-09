Treta! Estrela do Bellator discute com Leon Edwards, campeão do UFC; veja

Johnny Eblen parece não gostar da família Edwards no MMA. No Bellator 299, evento realizado no último sábado (23), na Irlanda, o americano, campeão do peso-médio (84 kg), defendeu o título ao nocautear Fabian e, em seguida, ainda no cage, discutiu de forma ferrenha com Leon, irmão dele e dono do cinturão dos meio-médios (77 kg) do UFC (veja abaixo ou clique aqui).

Antes da luta acontecer, o clima entre Eblen e Fabian era hostil, com ambos trocando provocações constantemente. No combate, o americano levou a melhor e, ao nocautear, vibrou tanto, que ignorou o árbitro, partiu para cima do rival e gritou, mesmo com ele caído no cage. Não satisfeito, a estrela do Bellator, agitada, apontou para Leon.

Com o irmão derrotado e sendo provocado por Johnny, o campeão do UFC não se intimidou e avançou em sua direção. Dessa forma, os atletas discutiram no cage e o pior só não aconteceu, porque foram contidos pela equipe de segurança do Bellator e pelos integrantes de seus times.