Ngannou compara duelo com Jones a cinturão do UFC: "Essa luta é maior que o título"

No final do próximo mês, Francis Ngannou irá concretizar um desejo pessoal antigo para sua carreira ao enfrentar Tyson Fury nos ringues de boxe. Mas se por um lado o ex-campeão do UFC parece extremamente feliz com a estreia na nova modalidade, pelo outro, o camaronês admite que, dentro das artes marciais mistas, um aguardado combate não saiu do papel: a superluta contra Jon Jones.

Em recente participação no podcast 'The Joe Rogan Experience', 'The Predator', como é conhecido, ponderou que atualmente é pouco provável que o duelo se concretize, já que no momento reforça o plantel da PFL, enquanto Jones reina entre os pesos-pesados do Ultimate. Mesmo assim, Ngannou garante que ainda anseia pelo confronto que, na sua opinião, seria mais significativo do que um cinturão da principal liga de MMA do mundo.

"É possível, mas eles têm que falar com a PFL agora. A PFL está disposta a isso (parceria). Talvez em uma luta especial, com um cinturão especial, talvez não com o cinturão do UFC. Sendo sincero, não me importo com o título, não é com isso que me importo. Me importo com essa luta, com esse desafio. Não ligaria se fosse uma luta sem título. Na minha mente, não preciso de um título do UFC. Essa luta é maior que um título. A luta (com Jones) é maior que um título. Dentro de mim, ainda tenho um pouco de esperança (da luta acontecer), mesmo sabendo que será difícil. Mas nunca se sabe", opinou o camaronês.