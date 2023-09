Hill reage a Poatan vs Prochazka no UFC 295: "Veremos quem senta no trono até o rei voltar"

Coroado como campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC em janeiro deste ano, Jamahal Hill se viu obrigado a abdicar de seu título após sofrer uma lesão que o deixará afastado do octógono por um período considerável de tempo. Agora, com o cinturão oficialmente vago, a organização escalou Alex Poatan e Jiri Prochazka para disputarem o desejado objeto, e 'Sweet Dreams' fez questão de mandar um recado.

Após o anúncio oficial da luta pelo cinturão vago dos meio-pesados, Jamahal Hill se pronunciou em seu canal do 'Youtube' e fez questão de lembrar que não teve seu reinado encerrado dentro do cage e, sim, por conta de uma lesão - o que faria dele, em sua visão, o verdadeiro campeão da divisão. Poatan e Prochazka se enfrentam no próximo dia 11 de novembro, em Nova York (EUA), pelo 'co-main event' do UFC 295.

"Veremos quem vai sentar como o mordomo no trono até o rei voltar. Traz à tona alguns sentimentos. Agora, isso oficialmente vagaria meu título. Eu acredito que muitas pessoas ficaram confusas sobre o processo e como isso funciona. A razão pela qual quando Jiri deixou o cinturão vago ter sido basicamente de imediato foi porque eles já tinham uma luta anunciada para preencher essa vaga", disparou Hill.