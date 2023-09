Gamrot cita Charles Do Bronxs como rival de preferência para próxima luta no UFC

Mateusz Gamrot fez o dever de casa bem feito. Além de vencer Rafael Fiziev na luta principal do UFC Vegas 79, no sábado (23), o polonês deixou claro quem são seus dois alvos de preferência para o futuro: Islam Makhachev e Charles Do Bronxs, coincidentemente os dois protagonistas da divisão dos leves (70 kg) na atualidade.

Se antes do duelo contra Fiziev, Gamrot mencionou o desejo de testar seu wrestling contra o campeão Makhachev, depois do triunfo no sábado apontou Do Bronxs como rival ideal para colocar seu jiu-jitsu à prova. Vale frisar que o russo e o brasileiro medem forças no dia 21 de outubro, no UFC 294, em Abu Dhabi (EAU), com o cinturão peso-leve da organização em jogo.

"Na próxima (luta), eu gostaria de me testar contra Charles Oliveira, porque ele é o cara mais perigoso no chão. Meus oponentes anteriores, todas as vezes são da luta em pé - o chão é difícil para todo mundo. O próximo, eu gostaria de me desafiar no chão. Eu quero mostrar minhas habilidades no jiu-jitsu. Quero mostrar quão bom é o meu chão. Eu acho que esse cara vai ser o primeiro na minha carreira que vai querer lutar comigo no chão", declarou Gamrot.