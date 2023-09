Ex-desafiante ao cinturão do UFC, Thompson enfrenta sensação do MMA em dezembro

Aos 40 anos, Stephen Thompson segue competindo em alto nível no MMA, permanece em destaque nos meio-médios (77 kg) do UFC e confiança não lhe falta para lutar contra atletas mais jovens. Tanto que, agora, 'Wonderboy' tem pela frente o temido Shavkat Rakhmonov, invicto no esporte, no dia 16 de dezembro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada por Dana White por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A luta entre Thompson e Rakhmonov é de extrema importância para os meio-médios. Sétimo colocado no ranking da divisão, o americano vem de vitória por nocaute sobre Kevin Holland, em combate realizado em dezembro. O veterano voltaria a competir em julho, mas, como Michel Pereira não bateu o peso, o duelo caiu.

Já Rakhmonov, de 28 anos, é apontado por parte da comunidade do MMA como um fenômeno do esporte, pois está invicto, com 17 triunfos, sendo todos pela via rápida. 'Nomad', sexto colocado na tabela de classificação da categoria, atuou pela última vez em março, quando finalizou Geoff Neal. Shavkat voltaria a competir em setembro, mas, como Kelvin Gastelum sofreu uma lesão, a luta foi cancelada.