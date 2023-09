Em má fase, Tony Ferguson encara estrela do UFC em dezembro

Vindo de seis derrotas seguidas no UFC, Tony Ferguson, de 39 anos, recebeu uma nova chance de se reencontrar na carreira. O ex-campeão interino do peso-leve (70 kg) da companhia vai tentar encerrar a má fase contra o popular Paddy Pimblett, sensação da liga, em luta decisiva, programada para acontecer no dia 16 de dezembro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada por Dana White por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O duelo entre Ferguson e Pimblett será válido pelo peso-leve e é um encontro de gerações. O americano vive seu pior momento como profissional de MMA, mas, apesar de receber constantes pedidos de aposentadoria por parte dos fãs, nega qualquer possibilidade de dar adeus ao esporte e promete dar a volta por cima na carreira. 'El Cucuy' perdeu para Justin Gaethje, Charles 'Do Bronx', Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz e Bobby Green em sequência.

Já 'The Baddy', de 28 anos, está invicto no UFC, mas não atua desde dezembro. Na ocasião, o britânico venceu Jared Gordon por decisão unânime, porém parte da comunidade do MMA discordou veementemente do resultado. Caso vença a maior luta de sua carreira, Paddy pode integrar o top-15 do peso-leve da companhia.