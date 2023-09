De olho no top 15! Allan Puro Osso enfrenta rival ranqueado em dezembro

Depois de sua última aparição no octógono, quando derrotou Carlos Hernandez, em janeiro desta temporada, Allan Nascimento estabeleceu uma meta para 2023: entrar no top 15 da divisão dos pesos-moscas (57 kg). E o objetivo traçado por 'Puro Osso' pode ser atingido dentro do cronograma previsto. Afinal de contas, o brasileiro enfrenta Su Mudaerji, o número 12 do ranking da categoria, no dia 9 de dezembro. A informação foi apurada e dada em primeira mão pela reportagem da Ag Fight após contato com fontes próximas ao evento.

O card ainda não conta com local oficializado, mas pode ser promovido na China, país natal de Mudaerji. Após emplacar três vitórias consecutivas que o alçaram ao top 15 dos moscas, a 'Águia Tibetana', como é conhecido, foi derrotado por Matt Schnell em seu mais recente compromisso no Ultimate, em julho de 2022. De volta após mais de um ano de hiato, Su busca volta à coluna das vitórias contra Puro Osso.