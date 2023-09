Charles Do Bronxs mantém posição sobre derrota para Makhachev: "Não quero assistir"

"Equipe é equipe. A equipe com certeza vai assistir tudo, não só a minha luta, mas as outras também para eu poder fazer algo diferente. Mas eu, de verdade, não quero assistir. O que vou fazer diferente na luta? Ser o Charles, pronto. Na última luta, um ano atrás, ele foi melhor do que eu, é isso. A luta já passou. Se eu falar assim, 'Bati de carro 15 dias antes, capotei, quebrei o braço e mesmo assim fui para a luta'. Sabe o que vou falar? 'Ah, está de desculpinha'. Então, há um ano, perdi para o Makhachev, ele foi melhor do que eu. Estou pronto para fazer uma nova história, para fazer uma grande luta e para Deus me abençoar", declarou o ex-campeão do UFC.

Registro de Charles no MMA

Charles Oliveira, de 33 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2008 e estreou no Ultimate em 2010. Em sua carreira, 'Do Bronx' construiu um cartel composto por 34 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), nove derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Clay Guida, Darren Elkins, Dustin Poirier, Jared Gordon, Jim Miller, Justin Gaethje, Kevin Lee, Michael Chandler, Tony Ferguson e Will Brooks.