Bruto! Justin Gaethje quebra máquina de soco em disputa com Gilbert Durinho; veja

Dono de uma das mãos mais pesadas do peso-leve (70 kg) do UFC, Justin Gaethje se notabilizou por levar à lona adversários do mais alto calibre em sua carreira. Recentemente, o ex-campeão interino e atual segundo colocado no ranking da divisão até 70 kg do Ultimate deu mais uma mostra de seu poder de nocaute, desta vez fora do octógono mais famoso do mundo.

Em sua passagem pela Austrália, onde participou de compromissos profissionais durante a semana do UFC 293, realizado no último dia 9 de setembro, Gaethje quebrou uma máquina de medir a potência do soco. O registro foi compartilhado pelo brasileiro Gilbert Durinho, ex-desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) do Ultimate, que também estava presente e participou da brincadeira antes do americano inutilizar o equipamento.

"Eu e o Justin Gaethje brincando na Austrália até ele quebrar o brinquedo. Menino bruto", brincou Durinho, em publicação no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).