Após se lesionar no UFC Vegas 79, Fiziev publica registro inusitado no hospital; veja

Rafael Fiziev perdeu a luta principal do UFC Vegas 79 de uma forma frustrante, mas não o bom humor. No último sábado (23), 'Ataman' sofreu uma lesão na perna no segundo round do combate contra Mateusz Gamrot, desabou no octógono e, como não teve condição de continuar, levou a pior por nocaute técnico. Ao ser encaminhado para um hospital local, o atleta publicou um registro inusitado em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

No vídeo, Fiziev, na maca, conversa com um membro de sua equipe e mostra Bryce Mitchell e Michelle Waterson-Gomez recebendo cuidados, assim como ele. Mesmo lesionado, 'Ataman' brincou com a situação pouco agradável do trio após a participação no UFC Vegas 79 e fez a striker e o grappler darem risadas.

No evento, Michelle foi nocauteada por Marina Rodriguez na revanche e saiu da luta 'castigada', enquanto Mitchell passou por Dan Ige por pontos, mas sofreu uma lesão no olho direito e apareceu no registro com ele enfaixado. De todo modo, ainda não se sabe a gravidade do quadro de Fiziev, nem por quanto tempo ele ficará fora de combate.