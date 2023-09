Alex Poatan publica vídeo de treino com o filho na academia de Glover Teixeira; veja

Assim como Conor McGregor, Alex Pereira também surpreendeu parte da comunidade do MMA ao já inserir seu filho no mundo dos esportes de combate. No último sábado (23), o brasileiro publicou um registro em suas redes sociais treinando com a criança (veja abaixo ou clique aqui) na academia 'Teixeira MMA & Fitness', de Glover Teixeira, localizada em Connecticut (EUA).

No vídeo, o filho de 'Poatan' já mostra certa desenvoltura na trocação. É bem verdade que o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC pegou leve no treino, mas, mesmo assim, deu golpes na criança.

Sem se intimidar, o filho do lutador, incentivado por Glover, retribuiu com diretos, cruzados e chutes baixos, chegou a acertar o pai com um soco e riu. Empolgado com o 'sparring' da família Pereira, o líder da 'Teixeira MMA & Fitness' parabenizou o amigo e elogiou o menino dizendo, 'Está criando um leão, hein?'.