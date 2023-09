Adesanya se declara culpado de acusação de dirigir embriagado na Nova Zelândia

Israel Adesanya não encontra problemas apenas no octógono. No último domingo (24), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC se declarou culpado de uma acusação de dirigir embriagado na Nova Zelândia, em agosto. A informação foi divulgada pelo site 'The New Zealand Herald'.

De acordo com o relatório, o polêmico episódio protagonizado por Adesanya ocorreu três semanas antes da dura derrota sofrida para Sean Strickland, em luta realizada no dia 9 de setembro, na Austrália. Na ocasião, o nigeriano dirigiu um veículo em Auckland e, no exame feito ao ser parado pela polícia, apresentou 87 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue em seu corpo, acima do limite legal de 50 miligramas na Nova Zelândia. Sendo assim, na audiência realizada no último domingo, o lutador admitiu a culpa no caso.

"Quero pedir desculpas à comunidade, à minha família e à minha equipe pela decisão que tomei de sentar ao volante depois de beber no jantar. Estou decepcionado com minha decisão de dirigir. Foi errado. Sei que as pessoas podem me seguir e quero que saibam que não acho que esse comportamento seja aceitável", declarou o lutador através de um comunicado ao 'The New Zealand Herald'.