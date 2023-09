Vicente Luque enfrenta 'Novo McGregor' no UFC 296 em dezembro

Apesar da pouca idade, Vicente Luque, de 31 anos, é um veterano do MMA. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2009 e estreou no UFC em 2015. Atualmente, 'The Silent Assassin' se encontra na décima posição no ranking dos meio-médios da companhia. Em sua carreira, o profissional construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 19 pela via rápida (11 por nocaute e oito por finalização), nove derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Belal Muhammad, Jalin Turner, Michael Chiesa, Mike Perry, Rafael dos Anjos, Randy Brown, Thiago 'Marreta' e Tyron Woodley.

Ian Garry, de 25 anos, é uma espécie de sensação do UFC, está invicto no MMA e promete marcar época no esporte. O irlandês iniciou sua trajetória na modalidade em 2019 e venceu as 13 lutas que disputou. Atualmente, o atleta se encontra na 11ª posição no ranking dos meio-médios da companhia e vai disputar seu quarto combate na temporada. Seus principais triunfos na carreira foram sobre Daniel Rodriguez e Neil Magny.

A post shared by Dana White (@danawhite)