Previsão! Cigano aponta lutador que vai dominar o peso-pesado do UFC

Veterano dos esportes de combate, Junior dos Santos marcou época no peso-pesado do UFC e, mesmo fora da empresa, permaneceu atento à classe de peso. Em novembro, em Nova York (EUA), Jon Jones, atual campeão da categoria, vai realizar a aguardada superluta contra Stipe Miocic, mas, de acordo com 'Cigano', a divisão, em breve, terá outro soberano.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o brasileiro apontou Sergei Pavlovich como o lutador ideal para dominar o peso-pesado do UFC. E 'Cigano' tem propriedade para comentar a respeito da categoria, porque é ex-campeão e tem em seu currículo vitórias sobre grandes nomes do esporte.

Hoje, o peso-pesado do UFC vive bom momento, com a consolidação de lutadores da nova geração do MMA na parte de cima do ranking. Mas o veterano frisa que o russo é o integrante da divisão que mais se destaca e que o impressiona no octógono. Inclusive, a aposta de 'Cigano' em Pavlovich é válida, pois ele é o número dois da categoria e está embalado por seis vitórias seguidas, sendo todas por nocaute e no primeiro round.