Marina Rodriguez explica desafio para Tatiana Suarez após impressionar no UFC

Marina Rodriguez retornou ao caminho das vitórias no UFC de forma impressionante. Na edição 'Vegas 79', realizada no último sábado (23), a brasileira mostrou uma versão violenta no octógono e castigou Michelle Waterson-Gomez, nocauteando no segundo round. Empolgada com o importante triunfo, a atleta, número oito no ranking do peso-palha (52 kg) da companhia, surpreendeu e desafiou a temida Tatiana Suarez para uma luta.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja acima ou clique aqui), Marina explicou o motivo de ter escolhido a americana como possível adversária e deixou claro não ter nada contra ela. De acordo com a brasileira, como seu objetivo é ser campeã do peso-palha do UFC e não há uma trajetória fácil na corrida para disputar o título da categoria, menciona Tatiana como alvo por ela ser uma das atletas de maior destaque. Vale pontuar que Suarez está invicta no MMA, é a terceira colocada no ranking da divisão e se encontra perto de lutar pelo cinturão.

"Eu tenho um novo contrato com o UFC, então tenho alguns tiros para dar e decidi que quero dar esses tiros no lugar certo. Para não deixar nas mãos dos outros, decidi escolher uma das melhores que, vencendo, consigo me impulsionar cada vez mais para o título. É isso que tenho que fazer. É lutar agora e pedir as melhores. Agora sim estou no momento certo para fazer isso. Pedi a Tatiana e veremos se o UFC me dá", declarou a lutadora.