Filho de Anderson Silva explica diferença entre rival falastrão e Chael Sonnen

Gabriel Silva, filho de Anderson Silva, também se aventura no boxe e esbanja talento. No último sábado (23), no evento 'MF & DAZN X Series 9', realizado em Newcastle (ING), o brasileiro impressionou no ringue ao nocautear rapidamente Ben Davis, comentarista de lutas e que o tirou do sério antes do combate ser realizado. Inclusive, a discussão com o rival na coletiva de imprensa para promover o duelo fez o atleta se lembrar de Chael Sonnen.

Vale lembrar que o americano mudou de patamar no MMA ao criar uma rivalidade com Anderson Silva e atacá-lo de forma incessante. Em seu 'trash talk', Sonnen, além de questionar as habilidades do brasileiro, fazia ataques pessoais e ameaças. É bem verdade que o 'bad boy' perdeu para 'Spider' duas vezes no UFC, mas mostrou seu valor e quase o venceu em 2010. Portanto, em entrevista ao canal da 'Misfits Boxing', no 'YouTube', Gabriel apontou que Davis fez de tudo para imitar Chael visando intimidá-lo, porém tal tática não surtiu efeito.

De acordo com o atleta, o veterano, apesar de exagerar no 'trash talk' contra o seu pai, se mostrou confiante de que o venceria até o fim, mas Ben não apresentou a mesma coragem. Tanto que o brasileiro informou que já sabia o resultado da luta antes dela acontecer, por conta da mudança de postura do rival na coletiva de imprensa.