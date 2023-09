Durinho aposta em vitória de Leon Edwards sobre Colby Covington no UFC 296

Confirmada pelo UFC para o próximo dia 16 de dezembro, na edição de número 296, em Las Vegas (EUA), a disputa entre Leon Edwards e Colby Covington, pelo cinturão meio-médio (77 kg) da organização, marcará a segunda defesa de título do inglês. E para o brasileiro Gilbert Durinho, quinto colocado no ranking até 77 kg da liga, 'Rocky' tem tudo para manter seu reinado na categoria.

Apesar de nunca ter enfrentado nenhum dos protagonistas da próxima disputa de título da divisão dos meio-médios do UFC, Durinho - em entrevista ao canal do Youtube 'Middle Easy' - exaltou as qualidades de Edwards e o apontou como favorito para o duelo contra Covington. O niteroiense ainda foi além e previu que o inglês deve manter seu título por mais algum tempo, caso seja escalado para uma futura disputa contra Belal Muhammad - número 3 do ranking - se, de fato, conseguir defender seu cinturão contra 'Chaos' em dezembro.

"Eu acho que Leon Edwards vai vencer qualquer dia da semana. Acho que ele tem o melhor striking, trocação muito afiada. Muito boa trocação com controle de distância, defesa de wrestling com controle. A defesa de wrestling dele melhorou muito e o grappling dele é subestimado. Eu acho que Leon Edwards é muito, muito bom. Porque ele não luta com frequência, as pessoas meio que o subestimam um pouco, mas eu acho ele muito bom. Ele vai vencer Colby, e vai vencer Belal Muhammad", apostou Durinho.