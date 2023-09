Charles do Bronxs descarta chegar a Abu Dhabi com antecedência

Charles Oliveira tomou uma decisão importante para sua próxima luta no UFC. No dia 21 de outubro, o brasileiro enfrenta Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) da companhia, novamente, em Abu Dhabi (EAU), e revela que vai chegar ao local faltando poucos dias para a aguardada revanche acontecer. Em 2022, 'Do Bronx' lutou contra o russo no mesmo mês e local e foi finalizado no segundo round.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja acima ou clique aqui), Charles sinaliza que fatores como a longa viagem, o clima e fuso horário de Abu Dhabi não são tão importantes a ponto de definir o resultado de uma luta desta grandeza. De acordo com o ex-campeão do peso-leve do UFC, o crucial é estar feliz e preparado em âmbito físico, mental e técnico para o compromisso. De todo modo, a revelação feita por 'Do Bronx' não deixa de ser surpreendente.

Vale destacar que parte dos profissionais aponta que, para se ter um bom desempenho em uma luta em Abu Dhabi, o atleta deve chegar com antecedência ao local para estar adaptado aos fatores externos. Inclusive, Paulo 'Borrachinha', que vai enfrentar Khamzat Chimaev no mesmo evento que Charles encara Makhachev, se encontra em Abu Dhabi e faz os últimos ajustes para o duelo por lá. Já o paulista segue no Brasil e conta com o apoio de sua família, equipe e amigos na reta final de preparação para a revanche.