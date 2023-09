Brutal! Irmão de campeão do UFC é nocauteado por estrela do Bellator; veja

Fabian Edwards não conseguiu repetir o feito de seu irmão Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, de conquistar o título de uma grande organização de MMA. No Bellator 299, evento realizado no último sábado (23), na Irlanda, o atleta bem que tentou destronar Johnny Eblen, dono do cinturão do peso-médio (84 kg), mas acabou nocauteado de forma violenta (veja abaixo ou clique aqui).

Ao menos, Edwards, que estava embalado por três vitórias seguidas, não perdeu para qualquer profissional. Vale destacar que Eblen, além de ser campeão do Bellator, é apontado por parte da comunidade do MMA como uma das estrelas da companhia e um dos melhores lutadores do peso-médio.

Na luta, o irmão de Leon deu trabalho para o americano nos dois primeiros rounds e o cortou ao acertar uma cotovelada no rosto, mas não resistiu ao ritmo intenso, wrestling e poder do mesmo. No terceiro assalto, Fabian levou knockdown ao receber um potente soco de Eblen. Por cima, o campeão do Bellator foi com tudo para definir o combate e aplicou um ground and pound brutal. Vitorioso, a vibração do atleta foi tanta, que ele ignorou o árbitro e ainda gritou para o britânico, que estava caído no cage.