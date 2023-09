Tamires Vidal perde para rival mexicana na abertura do UFC Vegas 79

Tamires Vidal atuou na luta de abertura do UFC Vegas 79 e conheceu sua primeira derrota na organização. No evento realizado neste sábado (23), a brasileira enfrentou Montserrat Rendon e até iniciou bem o duelo, mas não conseguiu manter o ritmo e levou a pior por decisão dividida dos juízes laterais.

Com o revés, Tamires fica distante de figurar no top-15 do peso-galo (61 kg) do UFC. Pela companhia, a brasileira venceu Ramona Pascual e, agora, perdeu para Rendon. Por outro lado, a mexicana estreou na maior organização de MMA do mundo com vitória e defendeu sua invencibilidade no esporte. Agora, a atleta possui seis triunfos na carreira, sendo todos por pontos.

Tamires Vidal, de 25 anos, é uma promessa do MMA que busca se firmar no UFC. A brasileira iniciou sua trajetória no esporte em 2018 e estreou na companhia em 2022. Em sua carreira, 'Tratora' construiu um cartel composto por sete vitórias e duas derrotas.