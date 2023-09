Saiba como assistir o UFC Vegas 79, liderado por duelo de top 10 do peso-leve

O Esquadrão Brasileiro estará representado no UFC Vegas 79 por três lutadores. Marina Rodriguez e Ricardo Carcacinha encaram Michelle Waterson e Charles Jourdain, respectivamente no card principal. Na luta de abertura do show, Tamires Vidal, a 'Tratora', terá pela frente a mexicana Montserrat Rendon.

O UFC Fight Pass transmite a edição Vegas 79, ao vivo e na íntegra, a partir das 17h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 20h e também será transmitido pelo serviço de streaming do Ultimate. A reportagem da Ag Fight estará atenta e vai realizar a cobertura do evento, através de relatos dos principais confrontos do show.

Rafael Fiziev vs Mateusz Gamrot

Bryce Mitchell vs Dan Ige

Marina Rodriguez vs Michelle Waterson

Bryan Battle vs AJ Fletcher

Ricardo Carcacinha vs Charles Jourdain

Miles Johns vs Dan Argueta

Tim Means vs André Fialho

Jacob Malkoun vs Cody Brundage

Mohammed Usman vs Jake Collier

Mizuki Inoue vs Hannah Goldy

Montserrat Rendon vs Tamires Tratora