Protagonista do UFC Vegas 79, Gamrot alerta Makhachev: "Sou o melhor wrestler dos leves"

Sétimo colocado do ranking dos pesos-leves (70 kg), Mateusz Gamrot faz a luta principal do UFC Vegas 79, neste sábado (23), contra Rafael Fiziev. E, apesar do adversário de renome que tem pela frente, o atleta da Polônia já faz planos futuros às vésperas do confronto. Confiante em suas credenciais, 'Gamer', como é conhecido, estabeleceu como foco principal o campeão da categoria, Islam Makhachev e se autointitulou o melhor wrestler com 70 kg dentro da entidade.

Durante o media day do evento, Gamrot projetou um novo triunfo de Islam sobre Charles Do Bronxs. Caso o cenário se concretize, o polonês deixou claro que gostaria de testar suas habilidades na luta agarrada contra o pupilo de Khabib Nurmagomedov, a fim de, em sua visão, definir quem seria o melhor wrestler entre os pesos-leves do UFC.

"Não me importo, porque minhas habilidades no wrestling sempre derrotam os strikers. Estou interessado apenas em um cara nessa categoria dos pesos-leves. Ele é um wrestler, Islam Makhachev. Acredito que ele vá vencer o Charles Oliveira e espero que nos encontremos no futuro - esperançosamente no ano que vem ou daqui a dois anos. Acho que sim (tenho o wrestling melhor que o dele). Veremos. Tenho que estar com ele no octógono e enfrentá-lo. Então teremos a resposta sobre quem é melhor. Na minha opinião, sou o melhor wrestler dentro da categoria dos pesos-leves. Coloquei todos para baixo. Não é um problema para mim. O mesmo vai acontecer neste sábado", destacou Mateusz, de acordo com o site 'MMA Junkie'.