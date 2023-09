UFC: Marina Rodriguez vence e deixa adversária desfigurada; veja resultado

Marina Rodriguez se reencontrou hoje (23) com a vitória no UFC de forma impressionante. Na edição 'Vegas 79', a brasileira castigou Michelle Waterson-Gomez no octógono e nocauteou no segundo round. Com o resultado, a atleta encerrou a má fase na carreira, que durava duas lutas.

Essa foi a segunda vez que Marina venceu Michelle no UFC. Em 2021, a brasileira superou a adversária por decisão unânime. Ao fazer as pazes com a vitória, a gaúcha voltou a se aproximar do top-5 do peso-palha (52 kg) da organização. Por outro lado, a americana, de 37 anos, perdeu o quarto combate seguido e passou a correr sério risco de ser cortada pela companhia.

Marina Rodriguez, de 36 anos, é uma veterana do MMA e uma das melhores lutadoras do peso-palha do UFC. A brasileira iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e estreou no UFC em 2018. Ao longo dos anos, a atleta construiu um cartel composto por 17 vitórias, três derrotas e dois empates. Seus principais triunfos foram sobre Amanda Ribas, Michelle Waterson-Gomez (duas vezes), Natália Silva, Tecia Torres e Yan Xiaonan.