Marina Rodriguez fatura bônus de R$ 250 mil por ‘Performance da Noite’ no UFC

Marina Rodriguez simplesmente brilhou no UFC Vegas 79. No evento realizado neste sábado (23), a brasileira se reencontrou com a vitória em grande estilo, ao nocautear Michelle Waterson-Gomez no segundo round. Como foi soberana e mostrou uma versão violenta no octógono, a atleta faturou um dos bônus de 'Performance da Noite', ou seja, recebeu um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 247 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. No octógono, Marina não tomou conhecimento de Michelle e a castigou. Especialista em muay thai, a brasileira mostrou todo seu arsenal de golpes e puniu a americana, principalmente com joelhadas e cotoveladas. A dominância da gaúcha foi tanta, que a adversária ficou com o rosto irreconhecível ao final da luta. Com o importante resultado, a veterana encerrou a sequência de duas derrotas e voltou a se aproximar do top-5 do peso-palha (52 kg) do UFC.

Outros bônus