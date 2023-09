Fiziev sofre lesão e perde para Gamrot na luta principal do UFC Vegas 79

Rafael Fiziev amargou um revés um tanto quanto ingrato no UFC Vegas 79. Na luta principal do evento, realizado neste sábado (23), o atleta enfrentou Mateusz Gamrot, em importante duelo válido pelo peso-leve (70 kg), e sofreu uma lesão no octógono justamente quando foi atacar e desabou no cage. Como 'Ataman' não teve condição de continuar, o árbitro declarou 'Gamer' sendo o vencedor do combate via nocaute técnico.

Com a dura derrota, Fiziev vive o momento mais complicado em sua trajetória no UFC. Além da lesão, que pode afastá-lo do octógono por um tempo considerável, o atleta perdeu a segunda luta seguida e, assim, viu sua sexta posição no ranking do peso-leve da companhia ficar ameaçada.

Por outro lado, Gamrot comemorou o resultado e voltou a ganhar força no peso-leve, se consolidando na elite da divisão. Atualmente, o atleta é o sétimo colocado na tabela de classificação da categoria, mas, ao vencer Fiziev, deve ultrapassá-lo na próxima atualização do ranking.