Filho de Anderson Silva nocauteia rival falastrão no 1º round no boxe; veja

Gabriel Silva, filho de Anderson Silva, impressionou no boxe no dia de hoje. No evento 'MF & DAZN X Series 9', realizado em Newcastle (ING), o atleta não teve qualquer trabalho diante de Ben Davis, que ficou conhecido nos esportes de combate por comentar lutas, e nocauteou logo no primeiro round.

Curiosamente, Gabriel teve mais trabalho com Davis na coletiva de imprensa pré-luta do que no confronto em si. Especialista na trocação e mais experiente em lutas, o filho de Anderson Silva esbanjou precisão e técnica no ringue e foi senhor do combate.

Sem pressão, o brasileiro nocauteou o rival falastrão ao aplicar um potente cruzado de esquerda.