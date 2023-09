Em busca de remontada, Marina Rodriguez lidera trinca brasileira no UFC Vegas 79

Representante tupiniquim de maior destaque em ação no UFC Vegas 79 deste sábado (23), Marina Rodriguez lidera a trinca do 'Esquadrão Brasileiro' em ação no evento. Atual número 8 do ranking dos palhas (52 kg), a gaúcha busca uma remontada na carreira para iniciar uma nova corrida pelo title shot da categoria. Além dela, outros dois competidores defendem o verde-amarelo no show: Ricardo Carcacinha e Tamires Vidal.

Vinda de duas derrotas consecutivas, Marina se afastou do pelotão de elite dos palhas após 'bater na trave' pelo cinturão da categoria. Após emplacar quatro triunfos seguidos entre 2021 e o início de 2022, a brasileira chegou à terceira posição do ranking e ficou a uma vitória do sonhado combate pelo título. No entanto, o 'timing' não favoreceu a especialista de muay thai, que viu sua chance escapar.

Agora, a gaúcha enfrenta Michelle Waterson, uma velha conhecida, no card principal do UFC Vegas 79 para voltar ao trilho dos resultados positivos. Também na parcela de maior destaque do show, Ricardo Carcacinha retorna aos octógonos depois de mais de um ano afastado. O peso-pena (66 kg) de São Paulo encara Charles Jourdain. Já no card preliminar do evento, Tamires Silva, a 'Tratora', mede forças com a mexicana Montserrat Rendon.