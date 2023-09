Carcacinha é finalizado por algoz de Kron Gracie no 1º round do UFC Vegas 79

A luta

O duelo começou intenso. Em pé, Charles assustou 'Carcacinha' com chutes, mas o brasileiro aproveitou a agressividade do adversário e o derrubou. No solo, Ricardo parecia controlar a luta, porém perdeu a posição.

Ao tentar aplicar uma nova queda no adversário, 'Carcacinha' deixou o pescoço exposto e Charles, oportunista, aproveitou. Mostrando evolução no jiu-jitsu, o atleta surpreendeu e finalizou o brasileiro via guilhotina.

Resultados do UFC Vegas 79:

Charles Jourdain finalizou 'Ricardo 'Carcacinha' no 1º round;

Miles Johns venceu Dan Argueta por decisão unânime;