Veterano do UFC afirma que 'acabaria' com Poatan em luta de grappling

Ao que parece, Anthony Smith não está disposto a deixar esfriar a rivalidade com Alex Pereira, iniciada em outubro. Tanto que o americano, que também integra os meio-pesados (93 kg) do UFC, se mostra interessado em ter o desafeto como oponente, mas não em uma luta de MMA e sim de grappling.

Confiante na qualidade de sua luta agarrada por ser faixa-preta de jiu-jitsu, Smith projetou como seria um hipotético combate com 'Poatan' na modalidade e cravou que venceria com facilidade. A animosidade entre os atletas começou quando o americano apontou Alex como um meio-pesado de porte físico normal, ao contrário do que acontecia com ele quando integrava o peso-médio (84 kg) do UFC. Irritado, o brasileiro detonou 'Lionheart' em resposta.

'Poatan' classificou o veterano como acabado e destacou que ele passou a aparecer na mídia por criticar colegas de profissão e não por ter atuações convincentes no UFC. Na sequência, Smith se mostrou surpreso com a reação do brasileiro, interessado em um possível duelo e o declarou como seu inimigo, Logo depois, Alex inovou e, mesmo sendo striker, sugeriu a realização de uma luta de grappling contra o americano no 'Fight Pass Invitational'. Agora, Anthony aceita o desafio proposto pelo rival, mas duvida que ele tenha coragem de enfrentá-lo no esporte.