Tratora! Tamires Vidal explica como passado no futebol deu origem ao apelido

Antes mesmo de se tornar profissional de MMA, Tamires Vidal já deixava corpos estendidos no chão. Mas ao contrário do que faz atualmente nos octógonos, à época, a atleta de Niterói 'atropelava' rivais nos campos de futebol. Mesmo diante de homens, a jovem se destacava pela força física como jogadora. Por conta de seu vigor, foi apelidada de 'Tratora', vulgo que acatou e carrega até os dias de hoje enquanto lutador do UFC.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a brasileira relembrou que sonhava em seguir carreira no futebol mas, por falta de apoio e incentivo à modalidade no país, o desejo se perdeu com o tempo. Desta forma, Tamires perseguiu sua outra paixão enquanto adolescente, os esportes de combate. Nessa frente, a jovem de 25 anos obteve sucesso e agora figura como atleta da principal liga de MMA do mundo, o UFC.

"Esse apelido veio do futebol masculino. Eu jogava bola com os meninos e os veteranos também, os coroas. Sempre batia de frente com eles no futebol, e eles sempre caíam e eu ficava levantada. Aí eles falavam: 'Essa menina é que nem um trator, está passando por cima de todo mundo'. Jogava na zaga e não passava nada. Por isso ficou esse apelido de tratora. Levei a sério, mas é muito difícil (engrenar) no futebol feminino no Brasil, sem apoio. Sempre jogava bola e lutava, pensava em ser jogadora de futebol e lutar no UFC. Pensava: 'Se não for no futebol, vai ser no UFC'. Mas não tive muito apoio para me levar em peneiras, cheguei a jogar a Taça das Favelas no Rio de Janeiro, mas ficou por isso mesmo", relembrou Tamires.