Tracy Cortez esclarece polêmica em torno da foto junto com Borrachinha

"Paulo disse, 'Ei, eu não sabia que você era empresariada pelo Tiki'. Eu disse, 'Sim, ele é o meu empresário, vamos mandar uma foto para ele'. Você pode ver, é como um rápido, 'Tudo bem'. Aí, Tiki mandou uma mensagem para ele, estamos rindo e, duas semanas depois, volto para os Estados Unidos e Paulo posta aquela foto. Literalmente, acordei na manhã seguinte e pensei, 'Oh meu Deus'. Eu meio que fiquei quieta. Aí, Paulo e a noiva me ligaram, 'Meu Deus, explodiu'. Eles disseram, 'Vamos resolver isso'", declarou a lutadora, antes de completar.

"Eu digo, 'Tudo bem, obrigado. É engraçado, mas vocês tratam disso'. Eles deixaram acontecer, eu deixei também. Não há como voltar atrás. Não liguei. Apenas divirta-se e dê boas risadas, foi isso, essa foi a história. Uma foto para o empresário e pronto. Ele é simplesmente engraçado e não leva as redes sociais a sério. Acho que as pessoas sabiam a verdade, mas quem não gosta de trollar? Percebi que, se houver uma foto minha, ela pode viralizar. Por que? Não sei. Sou uma pessoa muito reservada. Tenho um círculo pequeno de amigos. Lição aprendida", concluiu.

Registro de Tracy no MMA

Tracy Cortez, de 29 anos, é uma promessa do MMA, que se destaca no peso-mosca (57 kg) do UFC. Atualmente, a americana é a número 12 no ranking da categoria. No esporte em 2017, a atleta construiu um cartel composto por 11 vitórias e apenas uma derrota. Seus principais triunfos foram sobre Erin Blanchfield, Jasmine Jasudavicius, Mariya Agapova, Melissa Gatto e Stephanie Egger.

Good morning mtfks . I mean me and Tracy are just friends, nothing happened, we just took a selfie for a mutual friend ?. Stop bullying ?? pic.twitter.com/VMP7AfkNuN

- Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) July 2, 2023