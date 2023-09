Poatan comemora luta pelo cinturão dos meio-pesados contra Prochazka: "Espetáculo"

Vale destacar que 'Poatan', ex-campeão do Glory e do peso-médio (84 kg) do UFC, é conhecido por sua trocação poderosa e técnica, enquanto o tcheco, antigo detentor do título dos meio-pesados da liga, também é especialista no jogo em pé e aposta na criatividade, força e na postura selvagem para castigar os adversários. Sendo assim, o brasileiro elogia Prochazka, mas garante que sabe lidar com oponentes com este tipo de perfil.

"Entrando no nível técnico, ele é um cara experiente, ex-campeão, forte. É um pouco difícil de entender o jogo dele, mas tenho uma experiência muito grande também. Estou acostumado com esse tipo de lutador, ainda mais striker. A gente sabe que ele não é bobo no chão, mas estou preparado para tudo", concluiu.

Estrelas no UFC 295

Apesar de sua importância, o combate entre Alex 'Poatan' e Jiri Prochazka é o 'co-main event' do UFC 295. Na luta principal do show, Jon Jones, campeão do peso-pesado, coloca o título da divisão em jogo contra o veterano Stipe Miocic, ex-detentor do cinturão dela.