Lutador de MMA aplica surra em fisiculturista em briga; veja

Assim como no Brasil e nos Estados Unidos, personalidades da Turquia começaram a procurar lutas contra profissionais dos esportes de combate e, como era de se esperar, o resultado não foi nada agradável. Recentemente, Sava? Cebeci, influenciador digital e fisiculturista, brigou com Kaan Kazgan, lutador de MMA, e levou uma surra (veja abaixo ou clique aqui).

No registro, Kazgan, bem menor e mais leve do que Cebeci, não brincou em serviço, agarrou a perna do rival e, rapidamente, o quedou. A partir daí, no solo, o lutador puniu o fisiculturista, que mal conseguiu se defender, com uma sequência de socos e cotoveladas. O castigo aplicado por Kaan foi tamanho, que Sava? acabou bem machucado e sangrando.