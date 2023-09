Futuro campeão? Conor McGregor registra treino de boxe com seu filho; veja

Afastado dos octógonos há mais de dois anos, Conor McGregor tem tido mais tempo livre para dedicar à família. No entanto, na iminência de um eventual retorno à ativa, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC, aos poucos, volta aos treinos para manter a forma. E, aparentemente, o falastrão irlandês achou uma forma de aliar as duas realidades. Afinal de contas, através de uma publicação em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Notorious compartilhou registros de uma sessão de boxe com seu filho.

As fotos mostram McGregor e seu filho mais velho, Conor Jr., de cinco anos, praticando golpes em cima do ringue. Na função de treinador de seu herdeiro, o irlandês segurou a manopla e comandou a movimentação de sua cria. Em outro post (veja abaixo ou clique aqui), é possível ver seu caçula, Rian, de apenas dois anos, na beira do ringue ao lado do irmão e de seu pai, sorridente ao fundo.