Ex-WWE anuncia aposentadoria do MMA e 'culpa' Bellator por decisão

Chegou ao fim a curta trajetória de Jake Hager no MMA. Recentemente, o americano, ex-integrante da WWE, anunciou sua aposentadoria do esporte e culpou o Bellator, organização que atuava, por tomar tal decisão. A informação foi divulgada pelo próprio atleta, durante uma sessão de autógrafos no evento 'K&S Wrestlefest'.

Sem rodeios, Hager informou que a postura do Bellator em relação a sua carreira o incomodou. Vale pontuar que o americano lutou pela última vez em 2020 e, segundo o próprio, se colocou à disposição para voltar a atuar no cage, mas a organização não o escalou para competir nos eventos. Por ficar 'travado', o atleta optou por encerrar sua aventura no MMA e voltar ao pro-wrestling.

"Eu estou aposentado oficialmente do MMA. Treinei duro no ano passado, mas o Bellator estava me masturbando. Então, me aposentei e estou focando apenas no wrestling", declarou o lutador.