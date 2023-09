Deiveson Figueiredo estreia no peso-galo contra Rob Font em dezembro

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo já tem data e adversário para fazer sua estreia na divisão dos galos (61 kg). No próximo dia 2 de dezembro, o 'Deus da Guerra' enfrentará Rob Font, em um evento 'Fight Night' do Ultimate, ainda sem local definido. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pela reportagem da Ag Fight.

Esta será a primeira experiência do paraense no peso-galo. Deiveson se consagrou na divisão de baixo, até 57 kg, onde foi campeão em duas oportunidades e protagonizou uma das maiores rivalidades da história moderna do esporte, contra Brandon Moreno.

Depois de enfrentar o mexicano quatro vezes seguidas, todas válidas pelo cinturão peso-mosca do Ultimate, Deiveson decidiu subir de categoria. Em sua última apresentação no octógono mais famoso do mundo, em janeiro deste ano, o 'Deus da Guerra' sofreu sua segunda derrota para Moreno e perdeu o título até 57 kg da liga.